IL y a quelques semaines, un porte-container bloquait le canal de Suez, démontrant à quel point le commerce entre l'Europe et l'Asie est tributaire de ce passage très étroit.... Depuis lors, une question se pose : Et si - à l'avenir - des routes maritimes commerciales passaient par le Nord ? Par l'océan Arctique ? Fantasme ou réalité ? Réponse dans cet épisode de Futur Simple signé Jonathan Remy et Hélène Maquet.