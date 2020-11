Et si on imaginait la ville du futur différemment ? Notamment en réfléchissant à la place des femmes dans l'espace public. Comme chaque semaine, votre série Futur Simple, réfléchit aux enjeux qui -aujourd'hui- façonnent le monde de demain. L'épisode du jour est signé Marcellino Costenaro et Hélène Maquet