Futur simple : Surveillance et collecte de données sur Auvio

A-t-on profité de l'épidémie de Covid-19 pour renforcer le contrôle des citoyens connectés? C'est une question qui revient souvent et que l'on va poser dans le retour de votre série du lundi, Futur Simple ou comment comprendre le présent pour maîtriser les enjeux du futur. On va examiner La question de la surveillance et de la collecte des données, notamment, pour surveiller le virus. Un épisode signé Hélène Maquet et Jonathan Remy.