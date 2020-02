On peut essayer d'imaginer le futur, et c'est ce que nous faisons chaque lundi dans cette séquence Futur Simple... On peut aussi aller à la rencontre de ceux qui tracent la voie vers le futur. Raison pour laquelle dans cet épisode, nous partons d'une aventurière. Certains l'appellent la femme bionique. Triple amputée, elle porte un bras artificiel commandé par la pensée.