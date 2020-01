Futur simple : Smart City: la ville de demain ? sur Auvio

A quoi ressembleront les villes de demain ? C’est la question que nous posons dans cet épisode de Futur Simple. Les villes et les territoires doivent faire face à une série de défis majeurs : climat, gestion des déchets, pollution, démographie, vieillissement. Avec la révolution technologique, on parle souvent de la smart city, pour répondre à ces défis. Mais la ville intelligente, la smart city est-elle forcément fondée sur la technologie ? Pour notre invitée, Carine Basile, directrice opérationnelle du Smart City Institute, il s’agit d’une est ville qui va parvenir à trouver des solutions, qui va être capable de se trouver un nouveau modèle pour être, à terme, durable. Pourquoi changer la ville ? Parce qu’aujourd’hui les villes et les territoires doivent faire face à de nombreux défis que les modèles actuels ne rencontrent pas toujours pleinement : climat, pollution, gestion des déchets, mobilité, vieillissement de la population… Quel modèle pour nos villes du futur, et les décideurs politiques sont-ils prêts à transformer les territoires ? Voilà les questions qu’explore cet épisode de Futur Simple.