Futur simple : Paulus, l'ours polaire sur Auvio

Si vous êtes en compagnie d’enfants, montez le son. L’histoire d’un petit ours polaire, ce matin. Chaque lundi, Hélène Maquet, dans votre série Futur Simple, vous tentez d’imaginer le futur grâce à la fiction. Et comme c’est la rentrée des classes, vous avez choisi de nous raconter une histoire pour enfant. Comment expliquer le réchauffement climatique aux enfants ? Et quel est son impact sur les animaux et les habitants du Pôle Nord. C’est un numéro un peu spécial, écrit pour les petits.