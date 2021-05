Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

François Rivière pour son nouveau roman "Le secret d'Irvin" (Rivages).



Qui est vraiment Irvin Rosa-Fierce ? Dans ce tombeau littéraire écrit comme un roman à énigme, le narrateur se lance sur les traces d'Irvin, un ami chroniqueur mondain et auteur de nouvelles fantastiques à la Lovecraft, aussi fuyant que fascinant. Les histoires insérées, égrenées au fil de l'enquête comme des pièces à conviction, offrent une plongée dans les intrigues rocambolesques d'un âge d'or hollywoodien, à la fois extravagant et plus vrai que nature. C'est dans un tourbillon de références littéraires et cinématographiques anticonformistes, d'un charme délicieusement vintage, que nous emporte ce roman à suspense, construit comme un labyrinthe, jusqu'à la chute finale...