François Ozon - Entrez sans frapper - 03/04/2019

Le réalisateur français François Ozon pour son film "Grâce à Dieu". Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d'enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu'ils ont subi.Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne. Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud, Josiane Balasko et Eric Caravaca.

Émission Entrez sans frapper