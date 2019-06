Franck Bouysse - Entrez sans frapper - 10/06/2019

Franck Bouysse pour son nouveau roman « Né d'aucune femme » (Ed. La Manufacture des Livres).



« " Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d'une femme à l'asile. Et alors, qu'y-a-t-il d'extraordinaire à cela ? demandai-je. Sous sa robe, c'est là que je les ai cachés. De quoi parlez-vous ? Les cahiers... Ceux de Rose." Ainsi sortent de l'ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous offre avec Né d'aucune femme la plus vibrante de ses oeuvres. Ce roman sensible et poignant confirme son immense talent à conter les failles et les grandeurs de l'âme humaine. »

Émission Entrez sans frapper