Fractures françaises

L’élection présidentielle chez nos voisins, c’est en avril prochain. Et nous avons voulu savoir ce qui préoccupait le + les Français dans cette campagne électorale. Sont-ils aussi divisés que ce que les débats et déclarations des candidats nous donnent à voir ? Un sujet qui se retrouve dans tous les programmes politiques : c’est le climat ! Les enjeux environnementaux sont désormais incontournables. Alain DURET et Anne-Sophie BRUYNDONCKX sont allés le constater auprès des habitants de Fréjus