Qui succédera à Emmanuel Macron ? On le saura dans un peu plus de 2 mois maintenant En attendant, place à votre série « Fractures françaises » qui s’intéresse cette semaine aux sujets qui préoccupent le + les Français dans cette campagne électorale. Après le pouvoir d’achat et les salaires hier …, c’est la santé et la justice sociale qui vont nous occuper aujourd’hui. Pour ce 2ème épisode de « Fractures Françaises », Alain Duret et AS Bruyndonckx prennent la direction de Marseille. La ville d’un certain Professeur Raoult …