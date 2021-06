Lou et son amoureux Bertrand tiennent le journal de leur colocation intergénérationnelle avec Thérèse, 91 ans. Leur quotidien joyeux, où s'invitent Annie Cordy et Adamo, un dentier farceur et des questions féministes, semblent mettre à distance la perte d'autonomie qui s'installe. Mais qui finit, hélas, par l'emporter.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET