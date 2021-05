Pour les sœurs Gaëtane et Jeanne-Thérèse, il n'y a qu'une réponse à la crise environnementale : regarder vers le ciel. À cinq kilomètres d'elles, Baptiste, néo-rural, musicien et militant, prône, lui aussi, le retour à une vie plus simple, mais les pieds dans la terre. Deux salles, deux ambiances, pour un seul village.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET