Cécile Marchand, 25 ans, militante pour le climat avec Alternatiba et les Amis de la Terre, a choisi la désobéissance civile pour alerter sur l'inaction climatique de nos gouvernements. Pendant six mois, Caroline Gillet l'a suivie dans ses actions, la préparation de celles-ci et leurs répercussions face à la justice.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET