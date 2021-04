Foule continentale : A Namur : Filmer ses grands-parents pour réinventer les maisons de retraite sur Auvio

Lou Colpé avait 14 ans quand elle a commencé à filmer ses grands-parents. Elle a filmé la vie à la maison, les sorties en voiture, les goûters après l'école, et la maladie d'Alzheimer qui s'est invitée dans le quotidien. En cette période de grands questionnements sur le dialogue entre génération et le soin accordé aux personnes de troisième âge, nous rediffusons cette émission et sa suite, un mois plus tard : Lou entre temps, a décidé de créer une collocation inter-générationelle avec Thérèse, la grand-mère de son amoureux. Ils y ont vécu ensemble cette dernière année et jusqu'au décès de Thérèse.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET