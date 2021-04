Rima est une jeune militante lesbienne et féministe à Alger. De la découverte de son homosexualité à sa prise de conscience féministe, de la décennie noire aux manifestations du Hirak, son histoire et celle de sa famille racontent les changements en Algérie depuis la guerre civile des années 90 et jusqu'à aujourd'hui.

