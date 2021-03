En tant qu'homme gay, Thibaut, 33 ans, est passé par la crainte de ne pas être aimé. Soignant au 190, il est spécialisé dans la santé gay et dans les addictions. Entre vie personnelle et vie de médecin, il nous parle de son homosexualité et du chemsex, une pratique qui fait des ravages au sein de la communauté.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET