Alors que les négociations sur la nouvelle Politique agricole commune (PAC) battent leur plein à Bruxelles, Ludovic Lamant et Caroline Gillet tentent de s'infiltrer dans les locaux du syndicat agricole le plus puissant de France, la FNSEA. Mais, fait inédit dans l'histoire de PAR EFFRACTION, on les invite à entrer.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET