Dans la Drôme, portraits croisés de Cédric, jeune chasseur qui a appris la traque avec son grand-père, et Élise, bénévole pour l'ASPAS, une association qui grâce aux donations rachète les terrains de chasse pour en faire des espaces de vie sauvage. L'un et l'autre ne parviennent pas à se comprendre. Alors on a organisé leur rencontre.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET