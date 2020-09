Foule continentale : PAR EFFRACTION au siège de l'Autorité bancaire européenne sur Auvio

Chaque semaine, Caroline Gillet met en lumière, sur le terrain, celles et ceux qui réfléchissent, planifient et organisent les révolutions qui façonneront le fameux « Monde d'après », dans leur pays, dans leurs villes, dans leurs rues, dans leur vie et dans leur corps.

Une fois par mois, le hors-série PAR EFFRACTION change de focale, passe de cette échelle locale à l'échelle supranationale pour s'intéresser aux antichambres où se prennent les décisions qui impactent cette « foule continentale ». Reportage in situ et accompagné, chaque numéro propose une tentative d'intrusion dans un lieu de pouvoir, pour y raconter ce qu'il s'y trame.

Avec, en alternance, Ludovic Lamant, journaliste à Mediapart, spécialiste des questions et des institutions européennes, Claire Richard, journaliste indépendante, spécialiste des GAFA et des cultures numériques, et Lucas Chancel, économiste, codirecteur du Laboratoire sur les Inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris

Premier épisode, avec Ludovic Lamant au siège de l'Autorité bancaire européenne à La Défense.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET