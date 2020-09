Foule continentale : En Ardèche : le crapaud et le clocher sur Auvio

Le crapaud sonneur est la star d'une controverse qui cristallise des tensions dans un village de l'Ardèche. En cause, le projet de construction d'une église de 3500 places, dans un parc naturel régional. Chacun·e à sa façon, batraciens, ZADistes et bonnes sœurs questionnent nos choix de société face à la crise.

L'histoire racontée dans cet épisode 66 de Foule Continentale évoque un huis clos de théâtre. Toute l'action se déroule dans un village : Saint-Pierre-de-Colombier, en Ardèche. Il voit s'opposer deux communautés en conflit. Leurs témoignages rassemblés ici ont été captés pendant trois jours, au cours de l'été, même si pour tout comprendre, il aurait fallu remonter aux années 1940.

Cette émission nous amène en immersion dans ce village où cohabitent, en équilibre parfois fragile, d'ancien·ne·s villageois·es, présent·e·s dans cette vallée depuis des générations, mais aussi une communauté religieuse, installée ici dans les années 1940. Il y a enfin celles et ceux que l'on appelle les néo-ruraux, souvent écologistes et arrivé·e·s plus récemment dans la région. Un grand projet de construction d'église doit voir le jour et ce projet a cristallisé des tensions. Les positions des un·e·s et des autres se sont radicalisées. Aujourd'hui, deux vérités s'affrontent. Deux communautés qui se sentent menacées vont devoir trouver des solutions pour cet espace de vie commun. Parmi elles, quatre jeunes trentenaires, que Caroline Gillet a rencontré·e·s et qui témoignent dans ce premier épisode.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET