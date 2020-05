Foule continentale : 30 ans après la réunification allemande sur Auvio

A l'occasion du trentenaire de la réunification Caroline Gillet a passé le Rhin pour faire entendre les témoignages de trois Allemands qui observent l'Allemagne d'aujourd'hui, l'Allemagne réunifiée. Parmi eux il y a Mehmet Akif Büyükatalay, cinéaste de 32 ans, allemand d'origine turque qui vient de réaliser son premier long métrage intitulé « Oray » et pour lequel il a obtenu le prix du meilleur premier film à la dernière Berlinale. « Oray » questionne la place des communautés musulmanes au sein de la société allemande... et au micro de Caroline Gillet, le réalisateur retrace l'histoire de sa famille, de la Turquie à l'Allemagne, sa difficile intégration et raconte une Allemagne contemporaine à deux vitesses....

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET