Hajar est née au Maroc, et travaille à Bruxelles dans un lobby pour la représentation des femmes musulmanes. Inna est une réfugiée politique russe qui vit à Paris. Né en Turquie, Tchane vit en France où il a lancé le "Kebab Project". Hajar, Inna et Tchane sont des jeunes Européens. Ils sont ¿un¿ et plusieurs à la fois.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET