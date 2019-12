Foule continentale : Fabio et Simon font un enfant sur Auvio

Dans Foule Continentale ce dimanche. Un papa... et un papa qui s'apprêtent à avoir un enfant avec l'aide d'une mère porteuse. Caroline Gillet a suivi Fabio et Simon dans leur parcours pour devenir parents. Ils se sont tournés vers les Etats Unis où la gestation pour autrui est légale dans une dizaine d'Etats et coûte en moyenne entre 100 et 150 000 euros.

Fabio et Simon se connaissent depuis à peu près 5 ans. Et même si au départ ils n'étaient pas forcément pour la GPA "pour devenir parents" comme ils le disent. "C'était ça ou rien".

Il y avait l'aspect marchand du processus qui les mettait mal à l'aise, eux qui sont militants féministes et puis ils ont rencontré Amber...

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET