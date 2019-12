Foule continentale : Les élections locales pour faire tanguer le pouvoir en place ? sur Auvio

En Russie, Arina, 27 ans est pro-Poutine et ne comprend pas la révolte.

En Allemagne Heinrick, 16 ans, participe aux manifestations `Friday for future' dans le cadre des élections régionales.

Léa a 28 ans, vit dans un squat et se re-présente aux élections municipales pour les Verts, Nelson 19 ans critique les jeunes qui manifestent pour le climat. Lui milite pour les jeunes de Les Républicains.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET