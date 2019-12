Foule continentale : A Belfast et Tbilissi : des frontières qui bougent sur Auvio

Il y a des frontières partout, pour organiser le monde. Certains diraient trop, d'autres diraient trop peu. Dans cet épisode, on parle de celles qui changent en ce moment, et de ce que cela implique dans les vies de trois jeunes filles. Il y a Doiry et Tara en Irlande du Nord, et Elena en Géorgie.



Elles sont trois jeunes filles, dans deux pays, qui vivent à côté de ces lignes, et qui savent qu'elles vont bouger, ou qui même, les voient bouger, en ce moment. Trois jeunes femmes drôles et piquantes : Doiry et Tara ont fondé "Our Future Our Choice", une association pour faire entendre la parole des jeunes nord-irlandais sur le Brexit. Elena, elle, est une jeune réalisatrice géorgienne dont le travail porte justement sur les frontières. Elena est née en Géorgie, mais quand une guerre civile éclate avec deux régions indépendantistes du pays, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, Elena et ses parents quittent Tbilissi pour Bruxelles. Elle a 5 ans. Son père est géorgien, sa mère Abkhaze et Elena s'est toujours sentie déchirée entre ses deux patries.

