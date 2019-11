Foule continentale : La mensuelle sur Auvio

Avec Claire Richard, Vincent Lucchese d'Usbek et Rica et Ludovic Lamant de Mediapart.

Une fois par mois, on revient sur des sujets abordés dans les épisodes documentaires, pour raconter et décrypter quatre espaces à l'échelle supranationale où des décisions importantes sont prises pour nos vies : les institutions européennes, la finance, l'environnement et les internets. On avait envie de prendre de la hauteur pour mieux appréhender les enjeux autour de ces grands thèmes.

