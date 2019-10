Larissa et Naima ont 25 et 28 ans, elles ont créé le `Fesse tival' à Genève, avec l'envie de libérer la parole autour de la sexualité et de réfléchir à la possibilité d'un porno éthique.

Rencontre dans leurs locaux, où elles fabriquent des installations à l'aide de vibromasseurs notamment.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET