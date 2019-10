Foule continentale : La mensuelle avec Aude Massiot de Libération, Vincent Lucchese d'Usbek et Rica et Ludovic Lamant de Mediapart. sur Auvio

Une fois par mois, on revient sur des sujets abordés dans les épisodes documentaires, pour raconter et décrypter quatre espaces à l'échelle supranationale où des décisions importantes sont prises pour nos vies : les institutions européennes, la finance, l'environnement et les internets. On avait envie de prendre de la hauteur pour mieux appréhender les enjeux autour de ces grands thèmes.

Réalisation : Anne Weinfeld

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET