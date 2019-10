Foule continentale : En Roumanie : lire des romans et quitter son village sur Auvio

Dans cet épisode, il sera question de choix de vie et de deux femmes qui semblent sorties tout droit des contes. Lilliana Lazar a grandi à Slobozia, au sud est de la Roumanie, elle écrit des livres en France. Madalina est née en 98 à Benia, un village du nord est du pays et elle a passé un an en Erasmus en France.

Portraits intimes et croisés en Roumanie : Madalina, 22 ans, a réussi à quitter le village où elle est née, où elle ne trouvait pas sa place, pour rejoindre la capitale. Liliana Lazar a vingt ans de plus qu'elle, et a grandi elle aussi dans un village reculé de Roumanie.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET