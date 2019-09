Foule continentale : Fabio et Simon font un enfant sur Auvio

Fabio et Simon se considèrent comme des féministes. Et pourtant, après avoir dû renoncer à un projet d'adoption puis de co-parentalité, ils ont choisi de recourir à une GPA, aux Etats-Unis. Ils ont enregistré tous les sons de leur premier voyage en Oregon, à la rencontre d'Amber, la femme qui est enceinte de leur fils.

La question des enfants. Elle revient avec celles qui en veulent, celle qui n'en veulent pas, celles qui en veulent mais n'y arrivent pas, celles qui ne savent pas, celles qui en ont et ne s'en sortent pas... Et puis les quelques rares qui ont fait un choix, et qui s'y retrouvent. Il s'avèrent qu'en plus, aujourd'hui, les choix se multiplient, la parentalité peut prendre des formes multiples, les choix sont pour certains plus complexes encore et ils concernent, pour la première fois, les couples d'hommes.

Dans cet épisode de Foule Continentale, on va parler de GPA, de gestation pour autrui, ce qui désigne le fait de demander à une femme de prêter ou louer son ventre, pour neuf mois. Fabio et Simon sont en couple depuis quelques années et ont décidé d'aller aux Etats Unis, pour y avoir recours et devenir parents ensemble.

Ils sont tous les deux historiens, l'un chercheur au CNRS, l'autre maître de conférence dans une université parisienne. Ils ont accepté de témoigner de leur premier voyage là-bas, il y a quelques semaines, pour rencontrer leur mère porteuse. Le voyage commence, direction Vancouver et après l'Oregon pour rencontrer Amber, qui est rentrée dans son quatrième mois de grossesse. Pour l'instant nous ne nous sommes vus que par webcam, on échange presque tous les jours via WhatsApp et Facebook. On a vu ses enfants, son mari, mais là ce sera la première fois qu'on on va se rencontrer en chair en os, on est très excités, on ne sait pas comment ça va se passer... ``

Avant d'envisager la GPA, Fabio et Simon ont tenté la co-parentalité

La co-parentalité consiste à faire un enfant avec une personne avec laquelle on n'est pas en couple. Il existe des sites spécialisés qui mettent en relation des hommes et des femmes qui veulent construire ce projet. Et puis après y avoir songé, Fabio et Simon ont pris peur : et si la femme tombait amoureuse et partait ? Face à un juge Fabio et Simon seraient toujours en position de faiblesse. Et c'est comme ça que ces deux militants féministes ont fini par choisir la GPA : par élimination. "On a eu beaucoup de doutes, liés à une critique féministe de la GPA. On a lu et entendu des histoires affreuses de GPA dans des pays du Sud, où on n'a aucune garantie de ce qui pousse ces femmes à entrer dans un tel processus. C'est aussi pour ça que nous n'avons même pas envisagé d'avoir une GPA ailleurs qu'au Canada".

En Europe, la situation est très différente d'un pays à un autre. En France, par exemple, la GPA est clairement interdite et la loi de bioéthique qui est en débat en ce moment ne changera rien là-dessus. En Belgique, la situation n'est pas très claire, on peut dire que le recours à une mère porteuse est toléré. Au Royaume Uni, par contre, il est possible de recourir à une GPA ¿altruiste¿, c'est à dire sans que la mère porteuse ne soit payée.

En Ukraine, la pratique est légale depuis des années elle est très peu réglementée et beaucoup moins chère qu'en Amérique du Nord. Il faut compter environ 50 000 à 60 000 euros à Kiev contre 100 000 euros minimum aux Etats-Unis ou au Canada. Fabio et Simon, eux, ont payé 150 000 euros.

Pour choisir la mère porteuse, le couple a fait un book et une lettre de présentation qui ont été diffusés auprès des femmes candidates à porter un enfant. Sur trois propositions de candidates, deux profils ne leur convenaient pas : il s'agissait de femmes qui pratiquaient des GPA en série. Et puis il y a eu Amber. Elle avait déjà trois enfants et elle voulait aider un couple à en faire de même. Fabio et Simon se sont dit que c'était elle. Après avoir échangé par Skype, ils ont fini par faire le déplacement aux Etats-Unis. Leur première...

