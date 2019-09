Foule continentale : A Berlin, Moscou et Paris : l'enjeu des élections locales sur Auvio

L'échelon local est-il le meilleur pour s'engager en politique? Réponses de Clara à Berlin, Arina à Sotchi, et à Paris, de Nelson qui milite pour Les Républicains, et Léa, élue local qui vit dans un squat.

On va s'intéresser aux opportunités que ça a pu ou que ça pourrait créer pour imaginer un changement à l'échelle nationale. On sera donc en Russie, en Allemagne et aussi en France, où les élections municipales auront lieu en mars 2020.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET