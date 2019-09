Foule continentale - Au Kosovo - 01/09/2019

Au Kosovo, que faire d'un pays neuf où se posent les questions des séquelles de la guerre entre communautés, le nationalisme, la mobilité. Interview de Vullnet, jeune journaliste qui veut croire en l'existence d'un Kosovo indépendant, sans corruption et multi-ethnique. Il a lancé sur place, un média d'investigation avec lequel il dénonce et a réussi à faire tomber des parlementaires corrompus. Avni a grandi en Suisse et choisi de rentrer vivre au Kosovo, où son choix est incompris. Son amoureuse Sara, veut se faire tatouer un aigle Albanais sur le bras, elle ne se reconnait pas dans l'Etat kosovar.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET