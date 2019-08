Foule continentale - Portrait croisé d'éleveuse de vache en Lettonie et en Normandie - 15/08/2019

Près du Mont Saint Michel, Emilie élève 30 vaches. Son père faisait de l'agriculture intensive, il est passé au bio. Elle observe à présent les voisins passer au bio intensif. Près de Riga en Lettonie, Alma élève 60 vaches. Ses parents et grands-parents étaient agriculteurs dans les kolkhozes, elle a renoncé au bio.

Pour préparer cette émission on a parlé à beaucoup de jeunes agriculteurs, un peu partout sur le continent : certains qui travaillent en conventionnel, d'autres en bio, d'autres récemment reconvertis. On a décidé de donner la parole à deux éleveuses de vaches, qui se démènent avec certaines des contradictions de nos temps. L'une est en Lettonie, l'autre à l'autre extrémité du continent, en Normandie.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET