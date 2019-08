Qui dit vrai ? La question se pose pour Oksana qui a vécu Euro-Maïdan en Ukraine et Arina qui travaille sur un yacht à Sotchi en Russie. Les relations entre leurs pays sont tendues, et encore plus à la veille des élections en Ukraine. On organise une rencontre entre elles, des 2 côtés de la guerre d'influence.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET