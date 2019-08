Foule continentale - En Espagne : déterrer la mémoire - 06/08/2019

En Espagne, on parle d'une 'révolution des petits-enfants' : Maria Dolores et Pablo ont décidé de lutter contre 'La loi de l'oubli' et d'ouvrir les fosses du franquisme ainsi que de tenter de faire juger les bourreaux de leurs arrières grands-parents.

En Espagne, le temps passe et rien ne bouge pour les victimes de la dictature franquiste. Une loi d'amnistie, un pacte de l'oubli, votée en 1977 après la mort de Franco et 40 ans de dictature, interdit de poursuivre les crimes franquistes. Tout a été balayé sous le tapis, au nom de la concorde nationale. Pourtant dans toute l'Espagne des familles cherchent la vérité, les corps de leurs disparus et souhaitent une justice. Depuis 2010 des associations et des citoyens ont saisi pour crime contre l'humanité, un tribunal argentin.

On parle d'une révolution des petits-enfants car ce sont eux aujourd'hui à qui le flambeau est transmis pour continuer à agir.

