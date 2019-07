Foule continentale - La mensuelle 3 : démocratie, frites et sacs plastiques - 25/07/2019

Une fois par mois on investit les institutions européennes avec l'aide de Maxime Calligaro, ancien eurocrate qui en a arpenté les couloirs pendant des années et sait s'y repérer. On parle démocratie, environnement et frites surgelées



Maxime Calligaro a la petite trentaine, il a longtemps travaillé au Parlement européen. Avec des amis eurocrates comme lui, ils avaient créé une newsletter. Ils avaient appelé ça : "Les Grecques, bas fonctionnaires européens". Ça racontait les coulisses de l'Union européenne avec un ton grinçant. Et pour ne pas se faire attraper, ils étaient tous anonymes. Maxime a aujourd'hui quitté ses fonctions dans les institutions.



Chaque mois, on fabrique ensemble une émission pour décrypter les grands sujets européens depuis les coulisses des institutions. Des réunions parlementaires aux bureaux des commissaires ... avec le défi de rendre tout ça plus clair (et moins barbant).



Cette fois, on parlera de cravates diplomatiques, de la défense de la frite européenne, mais surtout de la question de la démocratie. Dans le contexte actuel de mobilisation en France, la Ve république est critiquée par les gilets jaunes. Ils sont aussi allés à Bruxelles devant le Parlement européen. Pourquoi les jeunes ne croient plus au système démocratique, comment faire pour que ce système, à l'échelon national et européen soit plus soutenu, ou semble plus légitime ? Nous reviendrons aussi sur les questions environnementales, avec les initiatives de l'Union européenne pour mettre fin aux sacs plastiques à usage unique, et on reviendra sur la saga du glyphosate, ce pesticide controversé qui a été renouvelé pour 5 ans par un comités d'experts. Ambiance.



Avec :

Sophie In't Veld, députée néerlandaise du parti Démocrate 66 (libéral) au Parlement Européen

Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris I Sorbonne

Edouard Gaudot, conseiller pour les Verts au Parlement Européen

Eric Andrieu, député français PS au Parlement Européen

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET