Foule continentale - Histoires d'amour entre un homme, un manchot, une femme, un iceberg et deux...

C'est la COP 24. Le réchauffement et les glaciers qui fondent, c'est aussi l'Europe : le Groenland est toujours un territoire autonome danois.. Excellent prétexte pour appeler Bodil qui vit à Uummannaq. On entendra aussi David Wahl et Lydie Lescarmontier, le premier est tombé amoureux d'un manchot, la deuxième d'un glacier.



Avec David Wahl : auteur, metteur en scène et acteur de théâtre, en 2014 on lui demande d'écrire un texte pour Océanopolis, à Brest. Océanopolis c'est un centre technique et scientifique qui étudie l'océan et ses animaux. Il y rencontre des biologistes et océanologues pour écrire "la visite curieuse et secrète". Mais surtout il y croise Dominique, un manchot qui tombe amoureux de lui. Un manchot qui se prend pour un Homme, après avoir été sauvé dans l'œuf d'une mort certaine. Une histoire qui a emmené David Wahl vers les terres polaires. Le manchot a faillit disparaître, à cause d'une certaine façon qu'a l'homme de se comporter avec la nature, des manchots, on en a fait des briques pour se chauffer.

Son texte, La visite curieuse et secrète - Ou Relation véritable de choses inouïes se passant en la mer et ses abysses, est sorti aux éditions Riveneuve



Lydie Lescarmontier est glaciologue. Elle a 32 ans. Elle s'est intéressée très tôt aux climats extrêmes et a, un peu par hasard, été embarquée par son directeur de thèse vers l'Antarctique. Elle y a étudié un glacier en terre Adélie près de la base de Dumont d'Urville (région de l'Antarctique). Elle l'a observé et scruté pendant quatre ans au point de s'y attacher très fortement. Ce glacier a pour partie disparu aujourd'hui.



Bodil a 20 ans, elle est inuit, elle vit à Ummanaq, petite ville de 13 000 habitants du Groenland, à 460 km au sud du pôle nord. C'est là que vit sa famille. Très jeune elle a pourtant quitté sa communauté et a grandi au Danemark. Le Groenland est une terre appartenant au royaume du Danemark et un territoire d'Outre mer associé à l'Union Européenne. Elle y a commencé ses études mais il y a un an elle est tombée en dépression et a décidé de retourner chez elle à Ummanaq. Elle y a retrouvé ses racines, sa langue, formé son arbre généalogique, les valeurs du peuple inuit, le temps qui passe sans jamais savoir de quoi demain sera fait, les campagnes de pêche sur la glace avec son amoureux. Aujourd'hui le paysage change, les glaces fondent ouvrant des maritimes. Son pays est désormais au cœur des convoitises des plus grandes puissances mondiales à cause des minerais rares que le Groenland recèle. Les habitants, tout comme Bodil, sont partagés entre la peur de perdre leurs traditions et l'excitation de voir leur pays s'ouvrir.

