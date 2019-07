Foule continentale - Norvège et Italie : Les idéaux des autres - 22/07/2019

L'une vient du sud de l'Italie, l'autre vient de l'extrême nord, de Norvège. Elle, Alice Rohrwacher est cinéaste, lui Yohannes Dalen Gishe a été percuté par un idéologue d'extrême droite qui a tué des dizaines de jeunes sur l'île d'Utoya en 2011. Beaucoup de choses les relient.



Alice Rohrwacher aime, dans son cinéma, mettre en lumière les personnes à la marge, et leurs relations avec un monde qui change. Elle avait réalisé "Les Merveilles" il y a trois ans et obtenu les Grand Prix du Jury à Cannes. Cette année, c'est "Heureux Comme Lazarro" qui en est revenu avec le prix du scénario. Elle est née et a grandi en Ombrie d'une mère italienne et d'un père allemand. Une famille qui vit un peu à la marge, qui veut manger ce qu'elle produit dans son potager, être autonome et dans le refus de la consommation. Une vie de peu, sans électricité ni téléphone. La recherche d'une utopie. Sa sœur aînée Alba, aujourd'hui comédienne, se révolte contre ce mode de vie. Elle dit : "Cette lutte a fait souffler le vent de l'imagination dans notre vie". C'est peut-être pour cela qu'elles font aujourd'hui du cinéma.

Le film d'Alice Rohrwacher Heureux comme Lazzaro est en salle en ce moment.

Johannes Dalen Giske est fils de divorcés, il a vécu en Angleterre de 6 à 14 ans avec sa mère et son beau-père. Il s'est senti étranger en Angleterre, entre deux mondes et a été heureux de revenir dans son pays. La Norvège ne fait pas partie de l'Europe, mais a accès à son marché unique. Par deux fois les norvégiens ont dit non à l'Europe dans les urnes. Yohannes :"Je crois qu'on sent que l'Europe c'est plus de libéralisme et de capitalisme que la Norvège, c'est pour ça que je suis contre l'intégration, c'est une question de démocratie et de contrôle économique".

En 2011, un terroriste d'extrême droite du nom d'Anders Breivik tue des jeunes militants travaillistes sur l'île d'Utoya. militant depuis plusieurs années, Yohannes y était. Aujourd'hui, il continue à s'engager en politique.

