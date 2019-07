Foule continentale - L'Europe vue d'une île - 02/07/2019

On part à l'extrême ouest. J'aimais bien l'idée de ce grand écart continental après le précédent épisode situé à l'extrême Est, à Istanbul. Ça permet de délimiter le terrain de nos explorations cette année. On va tenter de comprendre la jeunesse qui habite cet espace dont on dit qu'il est en crise. Pour certains l'UE c'est le problème, pour d'autres c'est la solution. Portrait après portrait, vie après vie, un dimanche après l'autre, on va raconter ce continent en commun et ceux qui nous côtoient, de près ou de loin et qu'on ne comprend pas toujours. Et pour parler d'Europe, de cet ensemble supranational, on commence donc par le très petit, le très local, sur une île, l'île de Batz.

