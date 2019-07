Foule continentale - Ça commence où l'Europe ? - 01/07/2019

Ça commence où l'Europe ?

On pose cette question dans la ville à cheval entre deux continents : on est du côté asiatique d'Istanbul, au bout, de l'autre côté, c'est l'Europe.

Istanbul, c'est comme un corps tendu entre deux continents et qui n'a pas choisi. Comme certains de ses habitants. Rencontre avec Burçu, militante féministe turque.

Pendant un moment très bref, l'Europe c'était Romain Duris et l'auberge espagnole. Aujourd'hui, quand j'en parle autour de moi, la thématique ennuie profondément. Un ami qui pourtant me veut du bien, a utilisé le terme `rebutant'. Pour d'autres l'Europe c'est encore la dernière utopie. Le problème c'est que personne ne comprend vraiment ce qui s'y passe, ce que ça recouvre. On y projette ce qu'on veut et on s'y perd facilement. Je suis à Istanbul pour voir où commence l'Europe, et quel miroir ce pays nous tend. Ça me semblait un bon point de départ pour une émission sur la jeunesse de ce continent dans un contexte disons le ... tendu.

