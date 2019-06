Foule continentale - A Malte et en Allemagne, des moins de 30 ans à l'assaut du Parlement -...

Mina Tolu a 27 ans, il rêve d'être le premier élu maltais écolo et queer au Parlement européen. Terry Reintke est chez les Verts allemands et elle avait précisément le même âge quand elle a commencé son premier mandat, devenant alors la plus jeune élue. Elle vient d'apprendre, qu'elle serait reconduite pour 5 ans.

Après les élections européennes qui ont vu une forte poussée des Verts dans nombre de pays en Europe, plusieurs jeunes, élue, militant, candidat, à l'échelle locale ou européenne, reviennent sur leur engagement et leur parcours.

