Foule continentale - Kit de survie au Parlement européen, western et Brexit - 19/05/2019

A une semaine des élections européennes, petit kit de survie à l'usage des nouveaux députés élus qui ne connaîtraient pas les rouages du Parlement. Et puis, brexit, épisode 86, accord ou pas accord ? Est-ce qu'on peut faire remonter la saga brexit aux années 50 ?

Pour cette mensuelle, Maxime Calligaro, ancien fonctionnaire européen, propose de revenir sur ce qui se jouera à Bruxelles après les élections européennes. Parce qu'on nous parle des candidats, des programme (enfin plus ou moins), on entend ces candidats débattre, mais on a du mal à saisir ce qui va se passer au lendemain des élections. Le parlement européen c'est comme un parlement national mais en fait pas du tout. Alors à quoi vont servir ces députés ? Comment et pourquoi est-ce qu'ils vont faire des alliances ? Pourquoi ça joue sur les stratégies de vote ? on s'est dit qu'il était peut-être temps d'avoir ces infos à une semaine de l'échéance.

On a imaginé qu'on s'était présenté sur une liste 'Yoga et crustacés'. On s'est demandé quel pourrait être notre kit de survie de nouveau député européen pour se faire entendre les premières semaines et surtout faire passer des directives. Et puis dans la deuxième partie on a décidé de s'emparer d'un sujet, inédit, sur lequel on va vous faire de grandes révélations : le Brexit !

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET