Foule continentale - En Suisse et en Islande : révolutionner la démocratie - 12/05/2019

La démocratie est dans une impasse. Alors on est allés voir des jeunes suisses, pour comprendre comment fonctionne leur système de votation. En Islande, des citoyens avec l'aide d'experts ont intégralement réécrit leur constitution. Est-ce qu'on pourrait faire pareil et co-écrire une constitution Européenne ?

Les élections des députés européens auront lieu fin mai dans tous les pays membre, en France et en Belgique ça sera le dimanche 26 mai. En France, selon un sondage IFOP seuls 23% des 18-25 ans pensent aller voter, c'est la plus forte prévision d'abstention depuis que l'Observatoire du Comportement Électoral des Jeunes existe ... Pour nous inciter à aller aux urnes, le Parlement européen a produit un clip qui aurait déjà été vu par un européen sur 5 en moins de deux semaines. On y voit des enfants, des nouveaux nés, des femmes enceintes à la maternité, des maris inquiets puis heureux. Le parlement européen a choisi l'émotion pour nous inciter à aller voter.

Face à ces chiffres et avec le mouvement des gilets jaunes en France, on entend partout qu'il faudrait une démocratie plus participative. On va entendre ici un vingtenaire, trois trentenaires qui se mobilisent sur ces questions. On va parler aussi de ce qui s'est passé quand l'Islande a décidé de faire appel à ses citoyens pour rédiger une nouvelle constitution. Et puis, on s'est dit que ce serait intéressant d'aller voir le cas Suisse. Parce qu'on parle beaucoup de leur modèle où le peuple est souvent consulté par referendum. Chez eux, quatre dimanches par an sont réservés aux votations. Plus de 550 objets ont été soumis aux citoyens depuis la création de L'État fédéral en 1948. Les sujets des referendums : la santé, les impôts, l'énergie, la sécurité routière sont très proches. On leur soumet des questions, auxquelles la réponse est oui ou non. Apparemment, le plus souvent c'est non et le taux de participation est de 40% en moyenne.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET