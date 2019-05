Foule continentale - A Bruxelles et Londres : Plus chauds que le climat - 05/05/2019

Le Parlement britannique a déclaré l'urgence climatique. C'est suite à la demande des activistes du climat d'Exctinction Rébellion qui prônent la désobéissance civile. Rémi et Denis, deux frères, ont ainsi bloqué le pont de Waterloo pour y mettre un jardin et une rampe de skate. A Paris, Claire veut faire pareil.

A Paris, le 16 mars, 50 000 manifestants marchaient pour le climat et c'était étonnement joyeux. Un peu comme une gay pride. Avec de la techno et des jeux de mots coquins. En quelques mois, l'écologie a changé de style, Greta Tumberg la jeune militante suédoise est devenue une icône, et ça clashe entre le monde qu'elle propose et celui qui résiste

Et depuis quelques mois, en parallèle des marches pour le climat, de la pétition et des grèves scolaires, le groupe Extinction rébellion semble vouloir alerter et ce de façon de plus en plus spectaculaire. Ce groupe d'activistes pacifiques radical qui prône la désobéissance civile a bloqué la capitale britannique pendant 11 jours. Je suis allée à Londres, rencontrer deux frères qui ont occupé des ponts. Et puis j'ai rencontré Claire aussi, qui avec la branche française du mouvement suit l'exemple.

