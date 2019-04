Foule continentale - Livraisons de sushis et nouveau mouvement social européen - 19/04/2019

Pour financer son emprunt universitaire, Callum s'est mis à travailler pour la plateforme de livraison de repas Deliveroo. Il a décidé d'y appliquer les leçons apprises dans les manifestations étudiantes en Grande Bretagne et a contacté des livreurs partout en Europe, pour imaginer de nouvelles formes de protestation.

Les étudiants européens sont confrontés à une augmentation de leurs frais de scolarité telle que beaucoup s'endettent pour assurer leur avenir. D'autres se lancent dans la livraison de repas à vélo via les plateformes, tout comme de jeunes gens qui pensent trouver là un travail qui leur donnerait de la liberté ...

L'une des mesures du programme "Bienvenue en France" présenté par le gouvernement français en novembre augmente sérieusement les tarifs d'entrée à la fac pour les non européens. Le montant est passé de 170 euros à l'année à 2 770 euros. Étudier est devenu 16 fois plus cher, bienvenue en France ! En échange, le gouvernement a promis une augmentation du nombre de bourses d'État, elles passeront de 7000 à 15 000, ce qui est peu, pour les 300 000 étudiants étrangers qui font leurs études en France. Des étudiants se sont récemment mobilisés pour protester contre cela.

En Europe, suivant en cela le "modèle" des Etats-Unis, de plus en plus d'étudiants s'endettent auprès des banques pour financer leurs études.

