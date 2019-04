C'est la COP 24. Le réchauffement et les glaciers qui fondent, c'est aussi l'Europe : le Groenland est toujours un territoire autonome danois. Excellent prétexte pour appeler Bodil qui vit à Uummannaq. On entendra aussi David Wahl et Lydie Lescarmontier, le premier est tombé amoureux d'un manchot, la deuxième d'un glacier

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET