Foule continentale - Bruxelles chantiers, couloirs gris, drapeaux - 17/04/2019

La psychanalyse urbaine consiste à coucher les villes sur le divan, détecter les névroses urbaines et proposer des solutions thérapeutiques adéquates. Dans cet épisode de Foule continentale, c'est le quartier européen que nous allons psychanalyser, afin de nous demander ce que son architecture peut nous raconter du projet européen. On sera avec deux personnes qui le côtoient de près. Ludovic Lamant, auteur de l'ouvrage `Bruxelles Chantiers' et Léone Drapeaud qui avec son collectif, a construit `Eurotopia' pour la dernière biennale architecture de Venise.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET