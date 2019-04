Foule continentale - LGBT : des arcs-en-ciel à l'Est - 16/04/2019

Comment vivent les jeunes de la communauté homosexuelle dans les pays nouvellement entrés dans l'UE ? Rencontres entre la Roumanie, la Lituanie, la Pologne, avec Romas, Ewa et Piotr.

Des droits sont acquis pour les homosexuels un peu partout en Europe, alors même que les formes d'homophobie se renouvellent à l'Est et à l'Ouest. Je me suis dit qu'on pourrait tirer le fil et parler de la façon dont cette question LGBT, qui est encore compliquée ici en France et en Belgique, comment cette problématique évolue dans différents pays nouvellement entrés dans l'UE.

