Foule continentale - C'est quoi, être patriote ? - 15/04/2019

Jas se présente comme patriote polonais, il a voté pour le très conservateur parti Droit et Justice (Pis) en 2015. Monika de son côté, ne sait plus si elle peut se dire patriote. Elle écrit à Varsovie pour un journal de fact checking, qui déconstruit les affirmations du parti au pouvoir



Jas et Monika : étaient de vieux copains. Monika, ne sait plus si elle peut se dire patriote dans son pays depuis qu'est arrivé aux pouvoir le très conservateur parti Droit et Justice, le Pis. Nous avons organisé un débat à distance entre elle, et Jas, qui lui se présente comme patriote et qui a voté pour ce même parti aux dernières élections de 2015.

Aujourd'hui, Monika est journaliste à Oko Press, un site polonais de fact checking. Elle vit à Varsovie en Pologne, mais se prépare à partir pour l'Angleterre. Jas a grandi à Varsovie, mais vit aujourd'hui en France où il travaille dans la communication.



Anne-Marie Thiesse, docteur ès Lettres et directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la Nation et des questions d'identité nationale. Pour Anne-Marie Thiesse, les histoires nationales sont souvent des histoires de souffrance, d'oppression étrangère. Dans le cas de la Pologne, il s'agit d'un territoire envahi et occupé de manière incessante dans l'Histoire, avec une répression féroce de tout ce qui était polonais.

Il sera question dans cette émission de la fierté d'être polonais, du refuge qu'est la langue polonaise et de l'immigration en territoire polonais.

Casting et équipe Animateur Caroline GILLET